El gesto de Jennifer Garner, la exmujer de Ben Affleck, con Jennifer Lopez

Hay mensajes y mensajes. Si Alex Rodriguez aprovechó para lanzar una pulla a su exnovia Jennifer Lopez al saber que esta disfruta de una segunda oportunidad con Ben Affleck, la exmujer del actor, Jennifer Garner, también ha querido dejar un recado a la cantante.

El reencuentro sentimental de JLo y el protagonista de Perdida ha generado tanta expectación, desde que ambos intentaron despistar a la prensa con sus primeros encuentros, que las personas que han pasado anteriormente por sus vidas no son ajenos a ella.

Garner, con quien Affleck estuvo casado entre 2005 y 2018, ha querido facilitar la nueva vida de la pareja, y ha accedido sin mayores inconvenientes a que la intérprete de Let’s get loud conozca a los tres hijos que tiene en común con el actor, según confirma Entertainment Tonight.

“Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pero ahora, mirando atrás, dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Jen no tiene nada en contra de JLo”, confiesan fuentes cercanas a la actriz.

De hecho, las mismas fuentes aseguran que la madre de los hijos de Affleck está feliz al ver que el actor ha encontrado la estabilidad junto a la cantante, después de su ruptura con Ana de Armas. El motivo es obvio, indican: la felicidad de Affleck repercute en el bienestar de sus hijos. Ella no piensa convertirse en un obstáculo de esta nueva familia.

De hecho, JLo ya conoce a Violet (15 años), Seraphina (12) y Samuel (9). Todos se reunieron hace unos días en el parque de atracciones Universal Studios, en Hollywood, donde también estaban los hijos mellizos de la reina del Bronx, Emme y Max (13).

Amigos de la pareja aseguran que el pequeño, Samuel, ha hecho muy buenas migas con Jennifer Lopez y sus hijos. “Cree que ella es genial”, indican.