¿Qué pasa ahora con Gibraltar y con la frontera irlandesa?

Además, hay matices. El Reino Unido aplicará aranceles británicos a los productos que entren a Irlanda del Norte procedentes de terceros países con los que haya concluido un acuerdo de libre comercio, siempre y cuando estos bienes no acaben en la República de Irlanda. Sin embargo, si esta mercancía procedente de socios comerciales de Londres está destinada también a entrar en Irlanda, y por tanto a la unión aduanera común de la UE, se les aplicará los aranceles europeos, explica AFP.

De este modo, los controles fronterizos entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda se realizarían en el punto de entrada a territorio británico y no en la República de Irlanda.

Y, cuando parecía que todo estaba ya dicho, han comenzado las dudas . Los unionistas norirlandeses del DUP han sido los primeros en oponerse públicamente al acuerdo. Después, Jeremy Corbyn hacía lo mismo, pidiendo a los suyos, los laboristas, que no respalden el acuerdo en la sesión extraordinaria de este sábado en la que tendrá que ratificarse el texto. Y a ese rechazo se sumaban los Liberal Demócratas y el Partido Nacionalista Escocés.

El servicio de aduanas británico se encargará de verificar esa mercancía a su entrada en territorio norirlandés, separado de la isla de Gran Bretaña por el mar de Irlanda, de aplicar el código de aduanas de la UE y de recaudar el IVA a los productos de primera necesidad que fijará la UE tanto para Irlanda como para Irlanda del Norte, para evitar controles en la frontera entre ambos territorios.

Perro barriendo para casa, en España las miradas van hacia Gibraltar.

Dónde queda Gibraltar en este nuevo tratado

Aparentemente, en el mismo punto en que lo dejaron entonces Theresa May y Pedro Sánchez. Tal y como explica El País citando fuentes gubernamentales y comunitarias, España mantendría el derecho de veto sobre Gibraltar. Es decir, Gibraltar no entrará automáticamente en los pactos alcanzados entre Reino Unido y la UE a no ser que España lo ratifique específicamente.

También se mantienen los cuatro memorandos —sobre derechos de los ciudadanos, tabaco y otros productos, cooperación en materia medioambiental y cooperación policial y aduanera anexos al Acuerdo de Salida— que firmaron España y Reino Unido el 30 de noviembre de 2018 y que se completarán con un acuerdo internacional sobre fiscalidad y protección de intereses financieros.