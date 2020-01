Ginebra: Cómo disfrutar de una ciudad de ricos viajando con mochila

Sin embargo, la buena noticia del transporte gratuito no termina en los desplazamientos puesto que la visión de un mochilero siempre va más allá. Si tenemos en cuenta los escasos kilómetros de Ginebra y que te permite moverte sin gasto alguno, la mejor opción para ahorrar un extra es hospedarse en hoteles que no se encuentren en el centro de la ciudad. A escasos diez minutos en metro existe una amplia oferta de hoteles por un precio más reducido ya que, para ellos, se considera estar a las afueras.

No se me olvida uno de los factores que más interesan al viajero: la gastronomía del lugar. No vamos a negar que en comida se irá parte del pellizco que hemos ahorrado, pero entre eso ―que nos permite darnos un capricho― y los locales que sí están bien de precio, se puede sobrevivir perfectamente y bien alimentado. Entre los platos típicos que hay que probar antes de coger el avión de vuelta están sus famosas fondue de queso. ¿Y si la acompañaras con unas vistas de la Bahía de Pâquis y su aire fresco? Por tan sólo 20 CHF (18,20 euros) puedes disfrutar de una fondue para una persona, con la que, perfectamente, puede almorzar dos en uno de los sitios más relajantes de Ginebra. Pero si no te gusta el queso o tu estómago necesita más energía, allí mismo se puede comprar un menú del día por 14 euros y completar el almuerzo entre los dos. Sin embargo, si eliges platos sueltos es cuando notarás la cuenta más alta de lo que te esperabas. Pero si el día no acompaña, hay otros restaurantes asequibles, como el Chez ma Couisine a las espaldas de la catedral o Le Radar de Poche que tiene menús entre 12 y 16 euros.