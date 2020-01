Giulietta, deja de llorar...

No es lo mismo deseo que pasión, y nada tienen que ver ninguno de ellos con el amor.

Nadie como él supo comprender tales diferencias.

Si la muerte no se dedicara a perder el tiempo (se nota que le sobra) en estupideces, Federico Fellini habría cumplido cien años esta semana. Y, de seguro, los habría celebrado tras el visor, armado con esa sonrisa golfa en la que cabía tanto la excitación por la escena a punto de rodar como las ganas de echarse una siesta.

De paso, puede que Fellini vivo hubiese encadenado a este mundo, aunque solo fuera por un rato, a ese milagro que se llamó Giulietta Masina, una mujer que cambió el sentido de la interpretación para siempre y cuya presencia en la pantalla hace sombra a Chaplin, a Quinn, a la Garbo o a la mismísima Hepburn.

Cada vez que veo (y siempre por primera vez) La Strada o Las Noches de Cabiria, me pregunto quién seguía a quién, si Masina a la incontinencia visual de Fellini o este a la tupida retama interpretativa de aquel gigante tan menudo.

Y guardo en lo mejor de mi memoria la frase con la que Federico reconoció a su compañera al recoger el Oscar honorífico: “Gracias por todo, Giulietta, y, por favor, deja de llorar”.

Tropecé con el cine de Fellini a mediados los setenta. La tímida apertura que siguió al cierre de la tumba permitió que las pantallas acogieran aquel sueño absorbente y descabellado llamado Roma, una película que no es exactamente una película; quizás un documental de ficción, un ejercicio de naturalismo surrealista, o unas falsas memorias acerca de lo que sucedió en realidad… no tengo ni idea de cómo trabajaría con Bernardino Zaponni en el guion, pero si que me lo imagino en su despacho, arrojando papeles al aire y gritando: “¡Podemos soñar los recuerdos!”.

Del majestuoso desfile de escenas en las que la sensualidad barroca se enreda con la suciedad de las calles romanas, siempre volveré a la noche en que las trattorias sacan las mesas a la calle, sin cuidarse, ni siquiera, de las vías del tranvía, para pasear todas las variedades posibles de pasta, mientras las niñas sin modales se limpian el tomate en la blusa, los músicos callejeros aceptan un vaso de vino, los golfos se uniforman con camiseta y redecilla para el pelo y las matronas comen caracoles incitando a la fellatio.