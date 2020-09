La solidez del gobierno Conte

Las cesiones de la soberanía de los estados miembros a las instituciones europeas, ya sean las políticas (Comisión Europea y Consejo Europeo) o las económicas (Banco Central Europeo), no sólo se están produciendo, sino que están teniendo sus efectos. Ni siquiera es por voluntad de los estados miembros, sino simplemente por el hecho de que las cuestiones europeas pesan más que las nacionales.

En un mundo globalizado, aunque sea un fenómenos cuestionado y en algunos casos rechazado por los ciudadanos, no debe sorprender cómo a menudo los grandes partidos se juegan y se deciden fuera de las fronteras nacionales.

Una señal no banal que demuestra cómo la Unión Europea sigue apostando por el abogado pugliese como el mejor dique de contención ante el desafío soberanista, que en Italia es todavía muy fuerte. A la vista están los sondeos, que dan a la pareja Salvini-Meloni un porcentaje cercano al 40% de forma constante.

“Organizaremos una cumbre mundial sobre Sanidad en Italia con Giuseppe Conte y la presidencia italiana del G20 para demostrar que Europa está para proteger a los ciudadanos”. En su primer discurso del Estado de la Unión, uno de los momentos más relevantes en las instituciones comunitarias, la presidenta del Comisión Europea, Ursula Von der Leyen , no anuncia sólo haber asignado a Italia un evento importante, sino que dice explícitamente que será Conte el que lo organizará el próximo año.

De hecho Conte, sea cual sea el resultado de las próximas regionales y del referéndum, puede contar con una paz económica en los mercados verdaderamente envidiable a pesar de que el coronavirus ha empujado a la economía a una fase de recesión.

Y esta paz viene sobre todo por lo que ha sucedido y está sucediendo en Europa. En primer lugar en Frankfurt, sede del BCE. El Banco Central Europeo ha abierto un paraguas sobre los bonos de estado italiano protegiéndolos de la especulación financiera: el programa de readquisición de los bonos paraliza las malas intenciones de los que quieran poner en el punto de mira las emisiones de un estado con una de las deudas públicas más altas del mundo, este año casi el 160% del PIB. Y muchos analistas creen que el bazuca de Lagarde puede disparar todavía más munición de aquí a final de año. Por otro lado está Bruselas, que ha elegido a Italia como la primera destinataria de los fondos europeos del Recovery Fund: 209 millones de euros para gastar en tres años, divididos en subvenciones y préstamos.

Estos movimientos han tranquilizado a los mercados financieros. El diferencial entre los bonos italianos y alemanes, indicador principal de confianza, permanece estable en valores bajos, en torno a los 150 puntos. Y hay quien ve un diferencial todavía más bajo para el final de 2020: Commerzbank estima que descenderá a los 115 puntos. De hecho, las últimas emisiones de títulos del estado hechas por el Tesoro han ido más allá de lo previsto, tanto para inversores institucionales como para pequeños ahorradores.

Hay un gran interés por los bonos italianos, también porque la relación entre entre el rendimiento (bajo) y el riesgo (bajo-moderado) es mejor que la de otros estados europeos. No es casualidad que los múltiples informes de los fondos de inversión hagan una indicación inequívoca: comprad débito italiano. De JP Morgan hasta Intermonte, pasando por Capital Economics, todos están de acuerdo en que la inminente llamada a las urnas no minará la estabilidad política italiana ni mucho menos levantará de nuevo los temores de un Italexit, a saber, la salida de Italia del euro.

Este es el contexto económico-cultural en el que se enmarca la cita electoral. Eso no quiere decir que Conte pueda dormir tranquilo, porque una debacle electoral de los partidos de la mayoría de gobierno, especialmente del Pd , no sería indolora para el futuro del ejecutivo a medio plazo. Pero salvo escenarios dramáticos como un rotundo 6-0 para Salvini y Meloni o una improbable victoria del No en el referéndum, Conte puede resolver una derrota electoral con una sencilla remodelación, metiendo mano al equipo de Gobierno.

Una remodelación a la que ninguno de le los miembros de la mayoría se opondría mucho, ni siquiera los más alérgicos, como Di Maio y Crimi (M5s). Porque, al final, 209 millones que vienen de Europa valen más que 345 parlamentarios recortados y un puñado de gobernadores regionales menos.

