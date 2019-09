Gobernar desde la ceguera: el día a día de un alcalde invidente

Isidro Sánchez, un joven psicólogo ciego de 26 años, lleva desde el 15 de junio al frente del ayuntamiento de Santa Cruz de los Cáñamos, un pequeño municipio de la provincia de Ciudad Real de poco más de 500 habitantes. Su caso es distinto al del resto de alcaldes. A los seis años y tras un accidente doméstico empezó a perder la visión y más de una década después era ciego completamente.

Bajo las siglas del PSOE, Sánchez siguió el consejo de su tío y se aventuró en la aventura de convertirse en el regidor del municipio, tal y como asegura a El HuffPost. ”Él estuvo 16 años de alcalde y ocho de concejal y me dijo que me presentara, pero nunca había tenido mucha afición. Tras pensarlo y hablarlo con uno que es ahora mi concejal decidimos dar el paso”, relata.

Entre sus principales miedos, Sánchez temía que sus vecinos pudieran fijarse en su limitación visual más que en sus capacidades como político. Pero las elecciones municipales del pasado 26 de mayo le despejaron cualquier duda: el PSOE consiguió la mayoría absoluta con 229 votos y cuatro escaños frente a los 183 y tres del PP.

El triunfo en las elecciones fue una pequeña batalla más ganada, algo que ha ido haciendo durante toda su vida. A los seis años estaba jugando en un patio cuando se cayó una botella de salfumán, se rompió y el ácido se le subió a los ojos. Desde ese momento, ha pasado en numerosas ocasiones por quirófano para intentar solucionar el problema.

“Con esa edad me decían los médicos que me quedaba ciego. En un ojo perdí la visión total y en el otro me quedaba un 10%. Nos fuimos a Barcelona y me trasplantaron de córnea. Empecé a ver un 15-20%, podía ver las letras del DNI de mis padres. Luego estuve diez años viendo con adaptaciones y con el apoyo de la ONCE. Me apañaba bastante bien, usaba la poca visión muy bien”, explica.

El tramo final de la adolescencia y el desarrollo final lo cambió todo. Los médicos le habían advertido de que podía ir a mejor o a peor: “Se me atrofió totalmente el nervio óptico y me quedé ciego total. Tengo algo de percepción de luz, pero muy poca. Veo algo de claridad, como si fuese una sombra oscura, pero que realmente no te deja ver nada”.

“Fue un palo muy duro. Me costó mucho asimilarlo. Me negaba a todo. Lo veía todo oscuro y nunca mejor dicho. Dormía muchas veces con la luz encendida porque le tenía pánico a la oscuridad y a quedarme ciego. Mi hermana y mis padres me ayudaron a salir hacia delante. Estuve dos años en casa encerrado porque no lo asimilaba y salía de casa siempre agarrado de alguien para disimular como que veía... Mi mente no lo concebía”, se sincera sobre el shock que le supuso.