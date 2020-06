El contundente mensaje del Gobierno a los antivacunas: "La ciencia es la que nos va a sacar de esta situación"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido este martes a los movimientos antivacunas que estos días cuestionan las investigaciones sobre la COVID-19 y ha asegurado que será la ciencia “la que nos va a sacar de esta situación”, como ha ocurrido a lo largo de la historia.



En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre los movimientos antivacunas y las declaraciones de famosos como el cantante Miguel Bosé, que ha afirmado que el coronavirus es “la gran mentira de los gobiernos”.



“Sin ciencia no tenemos futuro y la ciencia es lo único que nos permite superar estos retos tan dramáticos”, ha subrayado la también ministra de Hacienda, que ha agradecido el trabajo de los científicos e investigadores españoles “de una altísima calidad” que ponen su talento a la disposición de la ciencia.



Montero ha reconocido que la ciencia es una materia que no siempre se ha abordado por los diferentes Gobiernos desde la importancia y prioridad que corresponde, pero que se ha vuelto a poner de manifiesto que “sin ciencia no tenemos futuro” y son los científicos los que “nos van a sacar de esta situación cuando derrotemos con una vacuna definitivamente al virus”.



La portavoz del Gobierno, no obstante, ha expresado su respeto hacia las opiniones de todos los ciudadanos, pero ha recordado que ella misma es médica y defiende que las vacunas son un remedio eficaz para prevenir y erradicar enfermedades.



“Todas las opiniones son respetables, pero el sistema sanitario tiene que ser muy estricto, porque no sólo se trata de proteger la vida propia, sino de proteger la vida de las personas que nos rodean, sobre todo aquellos que pueden ser más vulnerables”, ha explicado.