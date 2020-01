El día que el Congreso vio nacer el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia

Empieza ahora el socialista otro capítulo de su Manual de resistencia. Y con una derecha y ultra derecha desbocadas, rabiosas por no tener el poder, llenando de insultos los tres días de sesiones, y además alentando a un ‘tamayazo’. Miembros del PP y de Cs han pedido a socialistas que no votaran la investidura de su propio líder. Un “matonismo”, como ha dicho Adriana Lastra (PSOE), que no se veía desde hace “cuarenta años”. Los diputados han tenido que sufrir insultos en redes, recibir mails contra ellos y hasta Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha dormido en un lugar indeterminado por seguridad.

Muchas lágrimas y emoción

Los socialistas no han respirado durante estos días de Reyes y de investidura, incluso hicieron que sus diputados durmieran en Madrid la noche del 6 para que nadie faltara. La victoria ha sido por tan solo dos votos. Y un momento muy emotivo: la parlamentaria Aina Vidal (UP) no ha fallado, después de no haber podido estar en la primera votación. Ella misma ha confesado que sufre un cáncer muy agresivo y hoy entre lágrimas ha votado a favor de Sánchez. Ha levantado su brazo izquierdo y ha coreado junto a sus compañeros “Sí, se puede”.

Puras emociones. Pablo Iglesias ha roto a llorar en el Hemiciclo al finalizar la sesión. En breve será vicepresidente del Gobierno oficialmente. Y es que su entrada supone un cambio en la política española, que empieza a parecerse ya a Europa, donde las coaliciones son una fórmula extendida. Pero por su mente también han pasado estos seis años vertiginosos. Hoy los ‘indignados’ llegan al poder.