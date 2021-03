Coalición: la secuela

El presidente del Gobierno no ha querido aprovechar para hacer grandes cambios y mover demasiadas sillas. Cree que no es el momento y se ha dedicado a deslizar las piezas mínimamente indispensables. Pero con una convicción dentro del sector del PSOE: las cosas pueden ser más fáciles ahora con la salida de Iglesias y el papel más dialogante de Díaz.

Asimismo, esta modificación supone tener un Gobierno con más mujeres con hombres (el sexto más paritario del mundo). Con una foto inédita en las escalinatas de La Moncloa: cuatro vicepresidentas (Carmen Calvo, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera). El sello inconfundiblemente feminista de la coalición progresista, que pretende convertirlo en una seña de identidad dentro y fuera de las fronteras.

Eso sí, queda una incógnita para muchos socialistas: ¿de verdad Iglesias va a dejar de intentar influir? Es un auténtico animal político, que ahora se enfrenta a la batalla de las elecciones autonómicas de Madrid. Un dato: sigue siendo secretario general de Unidas Podemos. Díaz será la encargada de negociar dentro del Gobierno, pero ella no tiene el control del partido. Iglesias señaló el camino para que sea la próxima candidata, pero ella no es de UP y tendrán que buscar fórmulas en las primarias de los ‘morados’. Además, la gallega ha evitado confirmar que se postulará para esa carrera. Por lo tanto, negociará dentro de la coalición pero no es el referente orgánico. Dentro del Ejecutivo aparece la figura de Irene Montero como gran ascendente de UP.

Sánchez, que no deja nada al azar en sus comparecencias en La Moncloa, ha querido despejar las dudas que cada día crecen sobre si las elecciones serán a su tiempo. Lo ha dicho alto y claro: aspira a agotar el mandato hasta finales de 2023 (tiempo, por cierto, en el que España ostenta la Presidencia de la UE en el segundo trimestre, lo que haría no deseable llevar a los españoles a las urnas entonces).