Puedes irte a Berlín pero no a Cuenca: a vueltas con las medidas para Semana Santa

Coherencia. La pedía ayer la Unión Europea y la ha exigido este martes el Congreso (incluidos los socios del Gobierno) para unificar las restricciones a la movilidad en España como freno al coronavirus. La Cámara Baja ha sido escenario de una oleada de críticas al Ejecutivo por su plan para limitar la circulación interna en el país para Semana Santa y su “manga ancha” con el turismo internacional que llega de vacaciones.

Las imágenes de masas de alemanes o franceses en Madrid, Canarias y Baleares han generado mucha polémica, de la que el Gobierno ha tratado de defenderse alegando “reciprocidad” con otros países, tras haber levantado sus restricciones de vuelo con Reino Unido.

La reprimenda ha venido de todos los puntos, de fuerzas como Más Madrid, EH Bildu o PNV, además del propio Unidas Podemos, en una sesión celebrada horas después del reproche de la Comisión Europea a España. “La recomendación (propuesta por la Comisión y adoptada por los Veintisiete) dice claramente que dado que la transmisión y riesgo es similar para los viajes domésticos y los transfronterizos, los Estados miembro deberían asegurar coherencia entre las medidas aplicadas a los dos tipos de viaje”, apuntó el portavoz del organismo comunitario.

Enfrentamiento por los viajes con PCR

El más duro en su análisis acabada la sesión parlamentaria ha sido Íñigo Errejón, líder de Más País. “Es incomprensible que un español que tiene un abuelo en Santander no pueda ir, pero alguien de Düsseldorf sí pueda venir a Mallorca. Me pueden decir que el alemán puede venir con una PCR negativa, pero un español no puede ir a Salamanca con una PCR negativa”.