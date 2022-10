Gobierno y Más País negocian que los colegios mayores privados no se adscriban a universidades públicas

Europa Press News via Getty Images

Según el texto de la enmienda al que ha tenido acceso El Periódico de España, se recoge que los colegios mayores privados “que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública”. “Aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse”, añade el texto.