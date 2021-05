El Gobierno no planea presentar ninguna medida concreta contra los macrobotellones

Mientras continúa prendiendo el malestar por las escenas de celebraciones masivas vividas en las principales ciudades españolas tras el final de estado de alarma, también lo hacen las críticas que claman por la implementación de medidas para ponerle freno. No obstante, y según ha podido saber la Cadena Ser, el Gobierno no planea presentar ninguna propuesta concreta para atajar el problema de los macrobotellones en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Sólo en Madrid se han puesto unas 650 sanciones por este motivo, así como por no llevar mascarilla, este fin de semana.

El objetivo del Ejecutivo pasa por esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos interpuestos ante las decisiones de varios tribunales superiores que han rechazado la prórroga a algunas de las restricciones, como ha sido el caso de Canarias o Euskadi. Precisamente, el Gobierno canario sí ha elevado al Supremo -el vasco no lo ha hecho- su recurso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazase mantener el toque de queda al decaer el estado de alarma.