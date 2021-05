El Gobierno prevé poner peaje en todas las autopistas en 2024

ullstein bild via ullstein bild via Getty Images

ullstein bild via ullstein bild via Getty Images Peaje en Cataluña

De aquí a tres años. El Gobierno baraja 2024 como fecha para implementar el peaje en la red de carreteras del Estado. El plan surge como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: “quien contamina paga” y “el que usa paga”.

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.

La medida cuenta con el visto bueno de la DGT. Su director, Pere Navarro, lo defiende mirando al espejo europeo: “En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos”.

“Usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país”, ha manifestado, para después añadir que “se puede discutir” si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento. “Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carteras de alta velocidad”, ha subrayado.