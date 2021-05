El Gobierno cambiará la ley si el Supremo no apoya la alternativa al estado de alarma

Campo lo ha hecho en una tribuna en el El País , donde ha dejado la puerta abierta a actuar en caso de que el Tribunal Supremo tumba los decretos que han lanzado varias comunidades para mantener algunas de las restricciones de control de la pandemia tras decaer el estado de alarma. Entre estas se encuentran los casos de Canarias, cuyo Superior impedía continuar con el toque de queda en las islas -no así la limitación de reuniones sociales- y ahora se ha visto obligada a interponer un recurso en el Supremo.

El fin de semana ha dejado imágenes en España que han corrido como la pólvora en las redes sociales, causando indignación . Aglomeraciones en las principales capitales del país o botellones en plazas y playas han acaparado el foco mediático como gran fotografía del fin del estado de alarma. Mientras se suceden las críticas al Gobierno, este no ha tardado en responder y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que están dispuestos a reformar la ley si el plan alternativo al estado de alarma falla .

Precisamente, las claves del ‘plan B’ del Ejecutivo radican en esta vía, sintetizados en la elaboración de un decreto ley -Real Decreto ley 8/2021- que tiene como objetivo una unificación de una doctrina que se ha demostrado desigual. Si los tribunales superiores de Baleares y Valencia daban el visto bueno a sus mantenimientos de las restricciones, el de Euskadi fallaba lo contrario ante el plan de Íñigo Urkullu, un lehendakari que no ha interpuesto recurso al Supremo.

En este sentido, el ministro de Justicia ha vuelto a defender el argumentario del Gobierno, señalando que en el actual contexto de caída de los contagios y las muertes por la covid, España debía dar un paso hacia la nueva normalidad. No obstante, la clave la ha dejado en la siguiente frase. “Por supuesto, si de sus [las del Tribunal Supremo] resoluciones se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”.

La delegada del Gobierno en Madrid pide toque de queda

El final del estado de alarma ha dibujado un mapa en el que las restricciones se reparten de forma desigual por el territorio nacional. No obstante, y ante las aglomeraciones que se han vivido el fin de semana en la capital de España, la delegación del Gobierno se ha pronunciado pidiendo el toque de queda.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional que vuelva al toque de queda porque todos los ciudadanos estarían “más seguros”, después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido esta madrugada tras finalizar el estado de alarma.

“Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. La que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos”, ha trasladado la delegada en una entrevista con ‘Telemadrid’.