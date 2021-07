El Gobierno aprobará la semana que viene la venta de test de autodiagnóstico sin receta en farmacias

picture alliance via Getty Images

El Gobierno aprobará el próximo martes la venta de test de autodiagnóstico de covid en las farmacias sin necesidad de receta. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de cara al próximo Consejo de Ministros.

La decisión del Ejecutivo responde a una petición generalizada que había lanzado el sector farmacéutico meses atrás. El colectivo urgía para permitir la compra liberalizada de pruebas de antígenos o anticuerpos como medida para reducir la congestión del sistema sanitario.

La farmacia puede ayudar al sistema para que los resultados de estas pruebas queden registrados y que no se escapen pacientes asintomáticos”, explicó el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, Jesús Aguilar, a El HuffPost. El responsable reconoció en una entrevista semanas atrás que “claro que hubiese sido mucho antes que ahora, pero no se puede mirar más atrás porque los test que tenemos ahora, con el aval del ministerio, no tienen nada que ver con los que había antes; hemos ganado en calidad, fiabilidad, seguridad...”.