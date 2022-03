El Gobierno ofrece a los transportistas una bonificación de 500 millones en el gasóleo profesional

Estas negociaciones se producen al margen del paro indefinido de transportistas convocado por una asociación minoritaria del sector que no tiene representación en el CNTC, pero que ha ocasionado una alta incidencia en el suministro de bienes por la presión hecha en las carreteras y contra conductores asalariados, quienes, al no ser una huelga, no estaban llamados al paro.

Ambas partes, gobierno y patronal, han condenado la violencia de los piquetes contra los transportistas que intentan seguir con su labor para que no haya desabastecimiento. Desde el sector de los transportistas, el vicepresidente de ASTIC, Ramón Valdivia, apunta que “ahora mismo hay más camiones parados por miedo a las acciones violentas y por los bloqueos de los piquetes, a los que en estos momentos se sigue sometiendo a las empresas transportistas que continúan intentando seguir con su trabajo para que no haya desabastecimiento en nuestro país, que por secundar el paro”.