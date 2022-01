El Gobierno aprueba un primer paquete sobre vivienda y promete llevar "pronto" a las Cortes la ley a pesar del Poder Judicial

Luz verde a uno de los primeros pilares de las políticas en materia de vivienda del Gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 432 millones de euros, y el bono joven de ayuda al alquiler, que cuenta con una partida de 200 millones de euros. También ha salido adelante el anteproyecto de ley de arquitectura.

No obstante, todavía no ha sido aprobada la Ley de Vivienda, de la que la ministra de Transportes, Vivienda, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha adelantado que el Gobierno promete llevar “pronto” al Parlamento. La titular de Vivienda ha señalado que el objetivo del Ejecutivo es hacerlo a pesar del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un dictamen que ha dicho que “es preceptivo, pero no es vinculante”. Con todo, ha adelantado que valorarán y respetarán el informe cuando se emita.

En este sentido, Sánchez ha reconocido que la intención era la de “aprobar hoy” dicha ley de vivienda, la primera de la democracia, pero aunque no ha sido posible quieren mandar un mensaje de “tranquilidad” y “plena confianza”, puesto que “contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiera”.

El bono joven tendrá carácter retroactivo

Además, Raquel Sánchez ha confirmado que la entrada en vigor del bono joven de alquiler tendrá carácter retroactivo desde el día 1 de enero de este mismo año. Sobre la ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros).

También ha concretado, preguntada por los periodistas, que el Gobierno calcula que cerca de 70.000 jóvenes están en situación de poder solicitar adherirse a esta nueva ayuda. Además, ha recordado que esta partida tendrá un plazo máximo de dos años y que podrá complementarse con otro tipo de ayudas.

También incluye ayudas de 300 euros, ampliables a 450, para alquilar una habitación en un piso compartido, una de las medidas que adelantaba este martes El País.