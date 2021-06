Mirando al futuro: el Gobierno está convencido de que con los indultos el independentismo no volverá a hacer un 1-O

También explican en el palacio presidencial que el indulto mantiene la inhabilitación dictada por el Supremo, por lo que los perdonados no pueden presentarse a un cargo público (por ejemplo, Junqueras no puede hasta julio de 2031). Asimismo, esta medida de gracia acordada fija una condicionalidad para revertirla si se cometen delitos graves (de tres a seis años, dependiendo de cada indultado). Además, ahí está el armazón jurídico, incluyendo el Código Penal.

En La Moncloa, explican las fuentes, están totalmente convencidos de que, después de estos indultos, el independentismo no volverá a repetirlo, no habrá otro 1 de octubre. ¿Y por qué lo piensan incluso con las declaraciones de algunos indultados estos días de que lo repetirían? Desde el equipo del presidente defienden esta idea: lo primero, porque el soberanismo sabe que volver a esa situación es un callejón sin salida y a un precipicio. Recuerdan en el Ejecutivo que los dirigentes independentistas tanto en público como en privado han reconocido que no sirve la vía unilateral.

Sánchez y los suyos entienden que ha habido errores de todos, pero especialmente del independentismo, pero creen que hay que romper esa “espiral tóxica”, esa en la que el soberanismo ha ignorado a la mitad de los catalanes y en la que el Gobierno de Mariano Rajoy dio la espalda al problema. Por lo tanto, la coalición quiere abordarlo desde la política y no desde la vía judicial: “Hacerlo desde el cerebro y no desde las vísceras”. Es una decisión compleja, pero acertada, analizan las fuentes.

Otra de las ideas que traslada el Ejecutivo es que los indultos no van dirigidos a los nuevos presos, sino directamente a toda la sociedad catalana representada por esos líderes, con el mensaje de “queremos debatir y confrontar ideas en libertad”. También va dirigido a aquellos no independentistas que consideran que el castigo ya ha sido suficiente y que la prisión intoxicaba el clima, además de aquellos que quieren pasar página y que acabe la crispación.

En la Mesa de Diálogo, añaden desde La Moncloa, los límites estarán muy claros: la Constitución y la ley. Se echarán las horas que hagan falta para intentar llegar, dentro del ordenamiento, a alguna solución pactada. No se descarta que pueda participar Oriol Junqueras. El 1-O, comentan las fuentes, fue un gran día para el independentismo, pero con hoy se restan argumentos a ellos y se los suma España. La unidad de España está garantizada, repiten ante los ataques de la derecha. Se da importancia a las noticias a favor de los indultos que han aparecido en medios como el Financial Times, The Washington Post y The Guardian.

Saben que es una decisión muy controvertida y que rechazan millones de españoles, pero en el Gobierno creen que con el tiempo se irá entendiendo más. Hoy, comentan las fuentes, se comprende mejor que hace quince días y mucho mejor que hace un mes. Los gobiernos socialistas, recuerdan, se suelen arriesgar con decisiones difíciles que se entienden más con el tiempo, como pasó por ejemplo con José Luis Rodríguez Zapatero y el fin de ETA.

El Gobierno ha preparado con mucha minuciosidad estos decretos de indultos, con un trabajo coordinado por Carmen Calvo, Juan Carlos Campo y Félix Bolaños. Desde el Ejecutivo se estima muy difícil que el Supremo pueda fallar a favor de algún posible recurso (Vox y PP tienen intención de presentarlos) y se rechaza que se trate de un autoindulto como llegó a sugerir el Alto Tribunal.

Se abre una nueva etapa. ¿Cómo acabará?