Gofio, la octava isla canaria está en Madrid

Madrid se ha convertido en una de las plazas con mayor competencia en los últimos años; no en vano la capital se está llenando de proyectos realmente ambiciosos que dan al comensal un amplio abanico a la hora de elegir. También es verdad que muchas de estas apuestas son ambiciosas en su plan de negocio, pero no tanto en su oferta gastronómica. Evidentemente, para llenar estos locales con unos altos alquileres se busca algo que atraiga al grueso de la clientela y en muchas ocasiones se pierde cierta originalidad que sí se había dado años atrás.

En su propuesta tienen dos menús degustación: su menú de 50 euros, que es un poco la representación de su cocina; y otro más extenso llamado ‘canariedad máxima’, de unos 80 euros. Yo probé el menú largo y no puedo hablar de las bondades del corto, pero la realidad es que si comparte los snacks, tiene mucho terreno ganado. Comer bien en Madrid no es difícil, pero comer bien y diferente es algo que cada vez lo es más, y en esta casa nadie se podrá ir diciendo que no lo hizo. Es verdad que puede que no sea un restaurante para los paladares más restrictivos, pero es una oferta que merece la pena conocer.

En el menú se ve una apuesta por un producto de calidad combinado con sabores y técnicas tradicionales de Canarias, bocados especialmente finos con su gamba blanca con diferentes mojos y su carabinero con mojo hervido de vino palmero tradicional, o la intensidad de su croqueta de pollo ‘con todo’ o el bocata de pata asada. Un menú que no me extrañaría que contase con una estrella Michelin y que es un reconocimiento que no creo que tarde mucho en llegar si siguen esta línea ascendente. ¡Qué bueno es encontrarse sitios así!

