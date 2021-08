Este gol ya es historia del fútbol español y no puede ser más absurdo (no, no puede)

Europa Press Sports via Getty Images

Europa Press Sports via Getty Images Ya rueda el balón en las categorías inferiores en España

Rubén Sánchez, jugador del Rayo Majadahonda pasará a la historia como autor del primer gol en la historia de la nueva Primera División RFEF de fútbol. Eso sí, nadie recordará su jugada.

Corría el minuto 24 del duelo inaugural de la categoría que sustituye a la Segunda B y Tercera, cuando un inocente balón en largo del Rayo Majadahonda llegó al campo de la Cultural Leonesa. Fácil para que el defensa local, Cristian Galas, la despejara.

No, no fue tan fácil. En un despeje poco afortunado, lanzó la pelota hacia su propia portería, sorprendiendo al meta Dani Sotres, que hacía las veces de líbero fuera del área. En una carrera desesperada por evitar el gol en propia puerta, el portero trató de dar un patadón para echar el balón fuera. No solo falló sino que, sin querer, golpeó el balón directamente hacia la línea de gol.

A apenas un metro de la raya intentó echarla a un lado, pero justo a su izquierda aparece Rubén Sánchez, que solo tuvo que meter su pie izquierdo para marcar el tanto más absurdo de — seguro— toda su vida. Y así se hace historia.

El vídeo es para verlo: