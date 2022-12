Gómez de Celis frena hasta tres veces a Carlos Herrera tras hacer esta afirmación sobre el paro

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) , fue entrevistado este viernes en el programa de Carlos Herrera , Herrera en Cope, y no dudó en interrumpir en hasta tres ocasiones al comunicador tras la afirmación que estaba haciendo sobre el último dato de parados.

El presentador radiofónico aseguró que los “demandantes de empleo no ocupados han crecido en 110.000” y defendió que esos “son los fijos discontinuos que mantienen el contrato, pero no tienen trabajo”. “Antes habrían sido parados y ahora...”, señaló, justo antes de ser cortado por Celis.

El vicepresidente primero de la Cámara Baja tuvo que frenar a Herrera, negando sus palabras. “No, no, no, no es así exactamente, Carlos”, apuntó.