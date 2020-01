González Laya, al asumir el ministerio de Asuntos Exteriores: "Spain is back"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha recogido este lunes la cartera como titular de departamento de manos de su antecesora Margarita Robles, quien a su vez sustituyó al alto representante de la UE, Josep Borrell.

Durante su alocución, en la sede del ministerio, —y tras prometer su cargo ante el rey—, ha ensalzado el regreso del país a las instituciones mundiales, de las que es gran conocedora: “Spain is back, Spain is here to stay [España está de vuelta, España está aquí para permanecer]. Lo digo en inglés porque, además de la nuestra, es en la lengua en la que nos van a entender alto y claro en el mundo”

La ministra habla euskera, inglés, francés, alemán e italiano. “Estudiante aplicada, cabezota y muy constante”, según ‘El País’, abandonó joven su casa, y desde los 23 años vive en el extranjero (los últimos en Ginebra).Si algo le gustaría cambiar de España, dijo, es “la cultura del pelotazo” y con la corrupción, y “promover el sentimiento del bien común”.