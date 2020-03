Aplauso generalizado a González Pons (PP) por su discurso sobre el coronavirus en el Parlamento Europeo

Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, ha puesto de acuerdo a gente de izquierdas y de derechas que han aplaudido al unísono el discurso sobre el coronavirus que pronunció este viernes en el Parlamento Europeo.

En él, González Pons criticaba que la Unión Europea fuera incapaz de llegar a un acuerdo para atajar la crisis sanitaria del coronavirus y lamentaba que existan “dos Europas diferentes: la del Consejo que se reúne esta tarde y la que cada noche, a las 20:00, sale a los balcones a aplaudir a los médicos y enfermeras de Europa”.

El europarlamentario asegura que el Parlamento “debe ser de la Europa que, pese a estar confinada, habla el mismo idioma de balcón a balcón, y no de esa otra que, pese a tener traductores, es incapaz de entenderse”.

González Pons explicó que España ya había superado en muertes a China: “Estamos viviendo un infierno. En mi país, más de 5.000 médicos, enfermeras, auxiliares y personal de ambulancias se ha contagiado. En mi país, muchos hospitales están desbordados. En mi país, los pacientes de coronavirus mueren solos sin un familiar que les cierre los ojos y se entierran solos”.

El eurodiputado del PP quiso dejar claro que “esto no es una guerra, es una epidemia”. “Los médicos no nos piden medallas al valor ni arcos del triunfo, nos piden presupuesto en Sanidad. No nos piden discursos de sangre, sudor y lágrimas, nos piden cosas más sencillas como piedad y mascarillas, como dignidad y respiradores, como consuelo y test del virus. ¿De verdad no podemos compartir eso entre los europeos? ¿De verdad no vamos a ayudarnos unos a otros cuando pase la enfermedad?”.

Al final de su discurso, González Pons recordaba que “la generación que más está sufriendo el virus es la de los padres de Europa”. “Está atacando a la generación que nació en la posguerra, la que construyó la economía europea, la que generalizó la Sanidad Pública y la Educación Pública, a la generación que devolvió la democracia a España, Portugal y Grecia, a la que derribó el Muro de Berlín, a la que renunció al franco y al marco en favor del euro. Lo mínimo que se merecen es que nosotros les demostremos que Europa está ahí cuando ellos la necesitan y que sea verdad”.