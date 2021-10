González Terol (PP): "Me considero una persona ecologista, por eso soy cazador"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Antonio González Terol.

Antonio González Terol, vicesecretario general del PP, ha sido entrevistado este domingo en el programa Caza, Pesca y Naturaleza de Intereconomía Radio, donde ha cargado contra las leyes animalistas del Gobierno.

Entre otras, contra la prohibición de cazar al lobo ibérico, que el pasado mes de septiembre entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Una medida que, según González Terol, “va a poner al lobo al borde de la extinción”.

“Yo me considero una persona ecologista, por eso soy cazador”, ha explicado el dirigente del PP, quien asegura que cree “en el equilibrio del ecosistema” porque, asegura, “hay animales y parte de la fauna que no tienen depredador y que necesitan de la intervención del hombre para ese equilibrio natural y para mantener las poblaciones estables y que no les entren enfermedades”.

González Terol afirma que “en el corazón de un cazador está defender el equilibrio del ecosistema”.

“No somos animales, no somos asesinos, no disfrutamos con la muerte de nadie. Los tratamos con mucho cariño, cuidamos el monte, cuidamos el campo, que es el terreno de juega donde se juega la vida de unos animales que reconocemos su belleza, la admiramos y le damos una vida en plenitud”, ha agregado.

El dirigente del PP también ha defendido la presencia de animales en los circos porque, afirma, les mantienen bien cuidados. Y ha recordado que llevó a sus hijos a ver uno en el que había “un elefante muy mayor” que estaba cuidado porque, entre otras cosas, “tenía unas piscinas fantásticas” para que se bañara.