Gonzalo Bernardos revela qué pasó fuera de cámaras después de este comentadísimo momento

El economista Gonzalo Bernardos en 'LaSexta Xplica'. LASEXTA

El economista Gonzalo Bernardos se ha convertido en el inesperado protagonista de la semana después de sus polémicas declaraciones en laSexta Xplica, el programa que sustituye a laSexta Noche.

El pasado sábado, el experto fue trending topic tras una discusión con una joven en plató que explicó que vivía en un piso compartido en Madrid de menos de 40 metros, “muy pequeño para dos personas”.

Bernardos intervino y preguntó: ”¿Dónde es esto?”. “En Madrid”, replicó la joven. ”¡Ah! ¿Madrid, Madrid? Y, por ejemplo, ¿vivir a 30 o 40 kilómetros de Madrid? ¿Cómo esta esto?”, quiso saber el economista. La joven le dijo que quería vivir en Madrid “dignamente” a lo que Bernardos respondió que “lo que no puedes aspirar es que Madrid sea un magnífico sitio para trabajar, que venga muchísima gente a Madrid, no puedes aspirar a todo”.

Gonzalo Bernardos, el liberal que dice a un trabajador con jubilación de mierda "haber estudiado", suelta a una joven que no puede pagar un alquiler digno en Madrid "vete a vivir a Móstoles, no se puede aspirar a todo".



Ley de Vivienda ya y menos foco mediático a estos gurús... pic.twitter.com/iP2FGclmv9 — María Teresa Pérez (@m_tere_perez) October 16, 2022

Ahora, una semana después, Bernardos volvió a dar que hablar tras un intercambio de pareceres con Yolanda, una mujer a la que le ha subido la hipoteca 330 euros de golpe.

“Cuando tienes una operación financiera, y eso es una cosa que mucha gente no hace, es muy bueno asesorarse. Durante todo el año pasado, podías haber conseguido una hipoteca entre el 1% y el 1,5% a tipo de interés fijo”, le espetó el economista.

Ahí, la mujer dejó una respuesta que ha sido muy aplaudida en Twitter: “La revisión la tengo semestral, y hace seis meses fui al banco y me dijo: ‘Ahora es el momento de pasar al tipo fijo’. Cuando le pregunté por cuánto me saldría, me dijo que por más de 700 euros. Así que estamos en las mismas”. Y sentenció: “Con todo mi respeto a todos los economistas, solo por tener una carrera, cuando usted va, yo ya he venido”.

La mujer explicó que pudo comprar su piso “con condiciones concretas”, que tiró de valentía y lo hizo: “Estuve seis meses pagando 997 euros. Con dos trabajos, un niño pequeño, siendo madre soltera mientras mis hermanas me traían la comida. Yo me puedo asesorar mucho, pero conozco mis propias limitaciones. Y no puede ser que yo aun teniendo trabajo no pueda vivir dignamente”.

En Twitter, el economista ha contado ahora qué pasó después de su charla con Yolanda: “En el descanso de @laSextaXplica me interese por el caso de Yolanda. Por los datos que me dio, me parece que está pagando demasiado. Me he ofrecido a hacerle gratuitamente un estudio de su hipoteca”.

En el descanso de @laSextaXplica me interese por el caso de Yolanda. Por los datos que me dio, me parece que está pagando demasiado. Me he ofrecido a hacerle gratuitamente un estudio de su hipoteca. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) October 23, 2022