Gonzalo, de 'La isla de las tentaciones', a todos los que celebran su ruptura con Susana: "Reíros del mal ajeno..."

La isla de las tentaciones, el exitoso reality de Telecinco y Cuatro, se despidió este martes con una audiencia récord y millones de espectadores pendientes de las decisiones que tomaban cada una de las parejas.

El turno en la hoguera de Fani y Rubén era posiblemente el más esperado, pero el resto también estuvieron cargados de alicientes. Cuando llegaron Gonzalo y Susana, nadie imaginaba que iba a ocurrir lo que sucedió.

La participante soltó nada más comenzar que no sabía si estaba enamorada y que fue a la isla para recuperar la ilusión y no lo había hecho. Mientras rompía con su pareja, empezaba a llorar. Gonzalo, completamente en shock, no paraba de negar con la cabeza, de decir palabras sueltas tratando de buscar una explicación y de pedirle por favor que recapacitara.

“Vine convencido de mi amor y no me imagino ni un día de vida sin ella. Claro que quiero seguir con ella, no me imagino una vida sin ella. Susana no me hagas esto, por favor, dame una oportunidad”, explicó Gonzalo a Mónica Naranjo.