Gonzalo Miró aclara las palabras que le han atribuido sobre Albert Rivera

Gonzalo Miró fue salpicado por una polémica la semana pasada tras la visita de Boris Izaguirre al programa de laSexta Liarla Pardo, que presenta la periodista Cristina Pardo.

La entrevista tuvo un momento destacado, cuando se pusieron a hablar de la relación entre Albert Rivera y Malú -su expareja- y el embarazo de la cantante. Izaguirre comentó que el exlíder de Ciudadanos quería “ser famoso” y no “ser presidente del Gobierno”. “El exceso de ambición a veces pasa factura”, le respondió el comentarista deportivo.

Sin embargo, se le había atribuido la afirmación de Boris a Miro.

Más de una semana después ha sido preguntado por estas palabras, tras la presentación de la película documental Regreso El Cepa, que estaba basada en El crimen de Cuenca, el trabajo que hizo su madre, Pilar, en 1980.

Miró, en unas declaraciones a la agencia GTRES que ha recogido El Español, ha negado los hechos: “Yo cuando quiero decir algo lo digo, pero no fue el caso. No lo dije yo. Los medios mienten, no me puede reiterar de algo que no hecho”.

Además, la expareja de la artista se ha seguido defendiendo: “Entiendo que me podáis sacar cualquier palabra que pueda salir de mi boca, pero si ya me han atribuido cosas que no he dicho, imagínate si las digo”.

A pesar de estos rechazos, han intentado extraerle algo a Miró, que ha concluido que le preocupa más Regreso El Cepa, al ser “mucho más interesante”.

“Entiendo que tenga mucho interés, pero no he dicho nada nunca y no lo voy a decir hoy”, ha sentenciado.