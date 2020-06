Gonzalo Montoya tiene que pagar 800 euros por un delito que no ha cometido

Como los integrantes del Equipo A, Gonzalo Montoya, concursante de La isla de las tentaciones, ha tenido que pagar 800 euros por un delito que no ha cometido, tal y como ha explicado en sus redes sociales.

Montoya ha explicado que perdió el DNI hace unos meses y que no denunció los hechos ante la autoridad policial competente. Ahora, ocho meses después, ha recibido una multa de 800 euros “por fumar porros”.

“Yo creo que esto le pasa a todo el mundo en la vida pero no como a mí, porque creo que tengo cara de primo, de tonto y muy mala suerte”, ha empezado contando.

Y ha explicado visiblemente cabreado: “Ahora me llega una multa de 800 euros porque me han cogido fumando porros en Arganda del Rey, que no tengo ni puta iidea de donde coño está”.

“Por no haber denunciado pues el pajarillo al que detuvieron dio mi DNI y claro, ya no se puede demostrar. Total, que he tenido que pagar 800 pavitos por fumar porros”, ha añadido.