Gonzo pregunta a Greta Thunberg si es feminista y la respuesta de ella es breve pero MUY clara

“Por supuesto, sí”, ha afirmado sin dudar. “El feminismo se está presentando como algo radical. Sin embargo, si no eres feminista, si no crees en la igualdad de oportunidades, en la equidad entre los géneros, eso sí que es radical”, ha añadido rotunda.

Además, justo antes de concluir la entrevista Thunberg ha lanzado un mensaje a los jóvenes que no entienden por qué se dedica a luchar por el clima.

“Os entiendo”, ha afirmado la joven mirando a cámara. ”Sé que hay mucha gente que no entiende qué estamos haciendo los activistas por el clima y creen que estamos locos. Porque la crisis climática no existe en el debate público y se trata como un tema político, entre muchos otros temas. Así que, claro, no parece tan importante”, ha señalado.

“Pero creo que si la gente se diese cuenta de lo que supone la crisis climática mucha más gente se uniría al movimiento y se sumaría a nosotros en las calle”, ha expresado.