Gonzo y otros cuatro periodistas de 'Salvados', retenidos y expulsados por Marruecos

El equipo del programa de televisión Salvados, de laSexta, ha sido retenido e interrogado por las autoridades de Marruecos, donde se habían desplazado para documentarse sobre un futuro reportaje.

Después de varias horas, Fernando González ‘Gonzo’, presentador del programa, y otros cuatro periodistas del equipo han regresado a España. Según fuentes de la productora a Europa Press, el problema “al parecer” ha venido porque no se había pedido el permiso de rodaje a las autoridades nacionales.

Según las mismas fuentes, no se habia solicitado dicho permiso porque no viajaban al país para rodar, sino para documentarse. Por ello, han apuntado que no se había desplazado el equipo de rodaje.

Para este proceso de preparación habían viajado al país africano un equipo de preproducción, un realizador y el presentador, el periodista Fernando González ‘Gonzo’. Asimismo, han asegurado que los trabajadores del programa de laSexta se encuentra bien.