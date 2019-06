Gonzo deja El Intermedio para sustituir a Jordi Évole en Salvados. Esa es una de las noticias que más repercusión ha tenido en el mundo de la televisión en los últimos meses. El fiel acompañante de El Gran Wyoming se despidió este jueves de los que han sido sus compañeros y de su audiencia durante nueve intensos años, pero lo ha hecho de una manera tan sorprendente como emotiva.

Antes de darle el turno de palabra para despedirse, El Gran Wyoming recordó en el tono habitual de humor del programa algunos de sus mejores momentos: “Has viajado hasta México, el Ártico, Bangladesh para contarnos la realidad. Has hecho guardia en los juzgados, el Congreso, el Parlament (...) has cantado y has bailado. La verdad que viendo todo esto lo raro es que no te hayas ido antes”.