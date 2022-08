Google Maps indicará qué clínicas y hospitales ofrecen abortos en EEUU

Jeremy Hogan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jeremy Hogan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Los resultados mostrarán únicamente centros en que Google haya recibido confirmación de que efectivamente se practican abortos, para no enviar a nadie a un lugar en que esto no ocurra. Si no hay clínicas cerca del usuario, se le sugerirá ampliar el radio de búsqueda.