Gorka Otxoa, tras esta frase de una diputada de Vox: "¿Qué mierda es esto?"

“Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso”, afirmó Toscano.

Pero ahí no quedó la cosa. La intervención de las dos diputadas de Vox provocó que algunos usuarios de Twitter hiciesen comparaciones entre las políticas del partido de extrema derecha y las cantantes de Azúcar Moreno.

De hecho, las cuenta oficial de Twitter de Azúcar Moreno también respondió a los comentarios sobre las comparaciones.

“Gracias @eledhmel por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como @AlvaroLario y @emitiendo, pero te decimos algo: Hiere quien puede, no quien quiere. Ánimo y a por ellos”, escribió Azúcar Moreno en redes.

Poco después, el grupo publicó otro mensaje diciendo que no eran afines a ningún partido político: “No somos afines a ningún partido ni ideario político. Somos personas trabajadoras que lo único que nos gusta es que se respete a todo el mundo por igual. La mejor receta es el amor no la política”.