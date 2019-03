El pique entre Risto Mejide y Paz Padilla que le costó caro a una concursante de 'Got Talent'

Telecinco Paz Padilla y Risto Mejide se enfrentan de nuevo en 'Got Talent'.

Paz Padilla llegó al jurado de Got Talent (Telecinco) para sustituir a Jorge Javier Vázquez y su trayectoria en el concurso está replicando los mismos pasos que ya dio su predecesor. Entre otras cosas, la humorista está protagonizando los mismos enfrentamientos que ya tuvo en el pasado el presentador de Sálvame con Risto Mejide y casi, casi por los mismos motivos.

El último de estos rifirrafes se produjo en la emisión de este lunes durante la valoración de una concursante que acudió a cantar una canción en inglés.

Al igual que Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla ha manifestado en repetidas ocasiones que no le gustan las canciones en inglés porque no las entiende y al terminar la actuación de la concursante, así se lo hizo saber: “Perdóname, pero voy a ser reivindicativa. Echo de menos que canten en español. Me parece muy bien que canten en inglés...”.

“Lo bueno de la música es que no necesita un idioma. Se transmite a través de la música y punto”, cortó Mejide con tono de hartazgo. Padilla insistió en que el programa se hacía en España: “Y tengo todo el derecho de que venga una madrileña de 22 años con una voz escandalosa y que me cante en español”.

A pesar de las quejas, la concursante pasó a la siguiente fase con los síes de los cuatro miembros del jurado. Sin embargo, el enfrentamiento no se quedó ahí y la siguiente concursante que acudió a cantar pagó los platos rotos de la discusión.

Fue una gaditana que cantó flamenco y a la que Padilla recibió y valoró con mucho entusiasmo. A pesar de que Mejide reconoció que la actuación le había “alegrado el día”, vio su oportunidad de devolverle el golpe a su compañera y no la desaprovechó: “Como soy fan de pagar con la misma medicina las cosas que pasan en esta mesa, voy a lamentar que no hayáis cantado en inglés”.

Padilla resopló y Mejide remató: “Es una lástima que no hayáis traído una canción en ingles, porque por eso os voy a dar un no”.

Aun así, la concursante pasó a la siguiente fase con los síes de Padilla, Edurne y Eva Isanta.