El Govern impone restricciones en Lleida pero no confinamiento domiciliario

NurPhoto via Getty Images Quim Torra, en el Parlament el 7 de julio de 2020 (Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images).

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que las restricciones aprobadas para frenar el brote de COVID-19 en el Segrià (Lleida) no suponen un confinamiento “estrictamente domiciliario” de la población, a la que reclama “corresponsabilidad” y que no salga de casa si no es imprescindible.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, la consellera ha indicado que “en las próximas horas” se presentará ante el juzgado la resolución que contiene todas las medidas relativas al confinamiento de esta zona leridana, que se prevé que entren en vigor esta medianoche.

Cataluña ha registrado durante las últimas 24 horas 745 nuevos positivos de COVID-19, de los que 197 corresponden a la región sanitaria de Lleida, y de ellos 151 son del Segrià, según los datos difundidos este martes por el Departamento de Salud.