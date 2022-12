Graban por primera vez los torbellinos de polvo en Marte al pasar sobre el robot Perseverance

NASA via Getty Images

Los resultados, publicados en la revista Nature Communications , demuestran que los datos sonoros son útiles para estudiar los remolinos de polvo. “La grabación del torbellino fue una suerte, aunque no necesariamente inesperada”, resume Roger Wiens, de la Universidad de Purdue (Estados Unidos).

Ayuda a mejorar la comprensión de la meteorología

No es un viento potente, pero sí lo bastante como para lanzar partículas de arenilla al aire y formar un remolino de polvo. No obstante, la información indica que los futuros astronautas no tendrán que preocuparse de que vientos huracanados derriben antenas o instalaciones, y el viento puede tener algunas ventajas.