La reflexión de El Gran Wyoming sobre lo que nos espera tras el coronavirus: "¿A qué tipo de normalidad queremos volver?"

Tras el alivio del confinamiento de los niños, El Gran Wyoming reflexionó este lunes en El Intermedio de laSexta sobre la futura vuelta a la normalidad tras el coronavirus.

“Todos, de una forma u otra, estamos deseando volver a nuestra actividad de antes, aquella rutina de ir al trabajo, llevar a los niños al cole, ir a un museo, ir al teatro, al cine, a la playa... donde sea”, comenzó.

Sin embargo, señaló que no todo era positivo: “Hay una cosa que me da cierta pereza recuperar, aquellos hábitos que hemos aparcado con el confinamiento. Me refiero a la crispación política, conflictos territoriales, el tráfico, la contaminación...”.

Como bromeó, “lo malo siempre vuelve”, algo que aprendió viendo las películas de Fast and Furious, por lo que cuando hayamos superado esta crisis se pregunta: ”¿A qué tipo de normalidad queremos volver? ¿Por qué no cogemos lo mejor de la vida anterior que teníamos y lo mejor del confinamiento?”.

“Me explicaré: irnos de cañas, pero sin discutir de política; ir a la playa, pero sin que esté contaminada; volver a dar la información de actualidad pero sin que esté absolutamente monopolizada por la crispación; volver a salir a la calle, sí, pero en pijama”, propuso el presentador. Puedes ver el momento completo aquí.