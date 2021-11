Grande-Marlaska se defiende de las acusaciones de Vox sobre el crimen del menor de Lardero y les da tres consejos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

El asesinato de Álex, el menor de nueve años de Lardero (La Rioja), ha provocado un intenso debate en la sesión de control del Gobierno en el Congreso entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y varios diputados del Partido Popular y Vox.

Entre otros puntos, la diputada de Vox, Macarena Olona, le ha recriminado no haber evitado la muerte del menor y que no fuera a dar el pésame a la familia cuando estaba “a doce minutos en coche” después de la clausura del Congreso socialista riojano en Logroño. Además ha aprovechado para afirmar que con la llegada de Marlaska a Interior se “impone una política penitenciaria de excarcelación”.



En su turno de réplica, Marlaska ha lanzado tres consejos a Vox: que deje de usar el Pleno para divulgar bulos y chismorreos, que vayan al Congreso “leídos y estudiados” y “sepan de lo que hablan” y que, “por la dignidad de las víctimas, no las patrimonialice”.

“Están utilizando informaciones falsas, como que este ministerio paga por excarcelar, solo para aprovechar la indignación por un asesinato atroz es algo indigno de la función parlamentaria que desarrollan. Bastaba con leer la orden de servicio de instituciones penitenciarias (...) y contrastar, pero claro, ¿qué sería de ustedes si leyesen y contrastasen las informaciones? Pues realmente, nada”