Grande-Marlaska se emociona al recordar un episodio personal de amenazas: "No han vivido lo que es"

AFP7 via Getty Images Fernando Grande-Marlaska, en un acto oficial

“Lo voy a decir. No han vivido lo que es realmente el cultivo de la amenaza o si lo han vivido, lo han vivido de una forma que no les ha dejado la huella necesaria”, comienza recordando.

📽VÍDEO | Marlaska, a los que banalizan las amenazas: "Euskadi, mi tierra, juez, vasco, novio euskaldun, sitio de ambiente, gay, tres de la mañana donde te puedes sentir más libre que en otros sitios y señalarte. No saben lo que de ahí se puede derivar" https://t.co/h1AE7AnqU6 pic.twitter.com/KhRpNdS5jY

El ministro de Interior, juez de carrera, habla de “los años duros”: “Euskadi, País Vasco, mi tierra. Juez, vasco, novio euskaldún, sitio de ambiente gay, tres de la mañana, donde te puede sentir más libre que en otros sitios... y señalarte. No saben lo que es, lo que de ahí se puede derivar”, recuerda con la voz entrecortada.

“Me he atrevido a decir esto... porque sí llega un momento... Es un momento no suficientemente sencillo para los valores. Este me recuerda a otros”, rememora afectado entre ‘flashes’ sueltos.