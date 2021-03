Una granja de flores en lo alto de la azotea de una gran ciudad

No tenía experiencia comercial, así que aprendí mucho esos primeros años y sigo aprendiendo cada año.

¿Qué te inspira para hacer las combinaciones de flores?

Me encanta trabajar al aire libre. Me siento privilegiado de poder experimentar y aprender sobre la vida de los animales y los insectos en mi granja. Me encanta mirar hacia arriba y ver a los halcones, golondrinas y búhos en la granja. En mi profesión nunca hay un momento aburrido, siempre hay algo nuevo que aprender.

Desde la conducción de tractores y la mecánica hasta la biología del suelo y las plantas, pasando por el marketing y las ventas. Y puedo hacer diseño con mis flores, hacer arreglos para bodas y eventos, puedo usar la parte artística de mi personalidad. Me encanta pensar en el color y en qué flores se ven bien juntas.

¿Cómo decides qué flores plantar, sigues un patrón?

Tomo notas año tras año y tomo decisiones basadas en muchos factores. Algunas cosas que tengo en cuenta son: lo que crece bien, lo que se vende bien y lo que disfruto.

Eres una mujer poderosa en las redes sociales y quien tiene voz en ello, ¿te ha sido difícil llegar hasta donde estás?

Cuando comencé mi granja y mi negocio, trabajaba de sol a sol y algo más. Cada año las cosas mejoran. He podido elaborar estrategias para trabajar hacia mis objetivos personales y comerciales.

He perfeccionado lo que realmente quiero hacer y lo que tengo que hacer para llegar allí. A veces hago pequeños cambios, a veces grandes para trabajar hacia estos objetivos.

¿Qué crees que es lo más importante para tener éxito en lo que haces?

No tengo miedo de hacer preguntas y acercarme a otras personas en el campo. He podido confiar en una red de agricultores y propietarios de negocios para ayudarme a tomar decisiones y pensar en las cosas. También tengo un gran contable y asesor agrícola.

¿Qué recomendaría a las mujeres que quieren iniciar un negocio pero no se atreven? Pregúntate de qué tienes miedo. Empieza por pensar en grande, cuáles son tus metas y sueños. Piensa en lo que necesitaría para llegar allí y comienza a hacer un plan de acción. ¡También haz un plan de negocios, flujo de caja y presupuesto!