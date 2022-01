Grecia empieza a multar a no vacunados mayores de 60 años

Las multas serán impuestas por la autoridad independiente encargada de los ingresos públicos y el dinero recogido se destinará a una cuenta especial para apoyar la sanidad pública.

El próximo 1 de febrero entra en vigor otra medida según la cual el pasaporte covid griego caducará a los siete meses ―y no a los nueve como sucede con el pasaporte covid europeo― si no se ha puesto una vacuna de refuerzo.

Esta norma, que hasta ahora tan solo se aplicaba a los mayores de 60 años, pretende reforzar la inmunidad de toda la población, ya que se aplicará a todos los mayores de 18 años.

La tasa de vacunación entre los griegos permanece bajo el promedio europeo, con el 67% de la población con la pauta completa y el 40% la inyección de refuerzo.

Los siguientes, Italia y Austria

Grecia no es el primer país que amenaza con multas a los ciudadanos que no se vacunen. En Italia, todos los residentes –aunque no tengan la nacionalidad– mayores de 50 años que no se hayan vacunado tendrán que pagar una multa de 100 euros a partir del 1 de febrero.

Y en Austria, donde a partir del 1 de febrero, la vacunación será obligatoria para todos los mayores de 18 años (el 83% de la población), los ciudadanos no vacunados podrían enfrentarse a multas de 600 euros a partir del 16 de marzo, cuando la policía del país realizará controles aleatorios sobre el estado de vacunación. Si los ciudadanos mantienen la negativa a vacunarse, la sanción podría ser de hasta 3.600 euros al año.