Gabriel Rufián y Susanna Griso, en 'Espejo Público'. ANTENA 3

El dirigente ha evitado atacar a políticos de izquierdas durante toda la conversación e incluso ha llegado a alabar a Salvador Illa, del PSC. Pero lo más llamativo para la presentadora ha ocurrido cuando le ha preguntado si prefiere a Yolanda Díaz o a Irene Montero.

Rufián ha elegido inmediatamente a la ministra de Igualdad y la periodista ha reaccionado asombrada: “No ha dudado. ¿Qué le pasa con Yolanda Díaz?”.

“Nada”, ha intentado zanjar el diputado de ERC antes de añadir: “Quiero que le vaya bien. Evidentemente no tengo ningún tipo de problema personal con Yolanda. Le tiene que ir bien, me parece una política extremadamente hábil, extraordinariamente hábil, lo único que pido es que no negocie todo como negoció la reforma laboral, porque si negocia como la reforma laboral nos irá regular a todos”.

″¿Cómo negoció eso?”, ha tratado de ahondar Griso, que se ha encontrado con la respuesta breve de Rufián: “Regular”. Ante eso, la periodista ha insistido: ¿Qué fue lo que le critica? ¿Qué le echa en cara?”.

Pero el político ha regateado la cuestión para no criticar a Díaz afirmando que, si entrase en eso, “estaría fomentando un ruido”, la misma expresión que había utilizado antes para evitar hablar de Junts.

Así que Griso no ha podido más y ha soltado: “No quiere fomentar hoy ningún ruido, señor Rufián. Yo no sé qué le ha pasado a usted en el Congreso eh, que llegó mordiendo y de repente... En fin”.

“No, no, me muerden a mí más que yo eh, de siempre. No, porque sería incoherente con lo que le he dicho hace un minuto. Si yo fomento un ruido en torno a la izquierda, ese espacio de izquierdas, yo creo que sería contraproducente”, se ha justificado Rufián.

“Todo el mundo sabe todo, pero sí les pido desde aquí humildemente que a palos no se soluciona nada. Ahora, si me pregunta si por una o por otra...”, ha señalado Rufián. Y Griso ha saltado de inmediato: “No, no. Ha dicho Montero y ya he visto que no ha vacilado”.