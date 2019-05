La aplaudida reacción de un grupo de WhatsApp familiar con la revelación de un miembro trans

Todo el mundo lo conocía como Ángel, menos su familia. Para el grupo familiar (con tíos, primos, abuelos...), Ángel era todavía Ángela. Eran los únicos que desconocían que se había cambiado de sexo y los únicos que seguían viéndolo como una chica.

Para acabar con esa ignorancia, el joven decidió aliarse con WhatsApp y utilizar esta app para hacer una revelación. “Familia, que yo se que lo sabéis mucho pero quiero que lo sepáis todos ya. Me gustaría mucho que a partir de ahora me llaméis Ángel y os refiráis a mí en masculino. Sigo siendo el de siempre, no os preocupéis. Y nada, que gracias por reaccionar tan bien los que ya lo sabéis”, escribió el joven, que se llevó una sorpresa mayúscula con lo que vino después.