Guaidó, sobre el apoyo de militares: "Algunos no cumplieron su palabra"

En una entrevista con la AFP en Caracas, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, no descarta una “salida de fuerza” con apoyo de Estados Unidos, aunque prefiere convencer a los militares de romper con el mandatario socialista en pro de una “transición acordada”.

- ¿Qué evitó que hubiese un quiebre en la Fuerza Armada el 30 de abril?

- Lo importante es que [el alzamiento] visibiliza claramente la ruptura en la Fuerza Armada. El régimen señala directamente, además, al director de inteligencia, general de división Christopher Figuera. Se visibiliza claramente el descontento que hay, no solamente en los altos mandos. Hoy Nicolás Maduro sigue muy débil, cada vez más débil (...), solo que está en [el palacio presidencial de] Miraflores (...). Ya no confía ni siquiera en su alto mando, ya no confía ni siquiera en su entorno.

La gran ganancia (...) es que desde el director de inteligencia, quien fuera edecán de [el fallecido presidente Hugo] Chávez durante 12 años, hasta comandantes, sargentos (...) están absolutamente descontentos.

- No hubo gran participación en las manifestaciones del sábado. ¿Hay síntomas de cansancio?

- La protesta se cumplió. Un gran objetivo era reencauzarla hacia la no violencia, cuando el régimen asesinó el 30 de abril y el 1 de mayo de manera brutal (...), para tratar de demostrar un control que ya no tienen.

Fue un éxito dado que (los militares) escucharon nuestro mensaje y no hubo represión en la mayoría de los puntos.