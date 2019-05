Guaidó: "Toda nuestra lucha es y seguirá siendo en el marco de la Constitución"

“Hay una dictadura que todo el pueblo rechaza. Y, por contra, el chavismo trata de demostrar un control que ya no tiene, ya no ejerce”, ha proseguido. “Ya no tiene el respaldo de Venezuela ni de las Fuerzas Armadas. Y esto es natural, cuando un soldado gana menos de 8 dólares hoy”.

El líder opositor, a la pregunta de si su movimiento del pasado martes fue un éxito o un fracaso ha respondido que “fracaso es que Maduro siga usurpando. La protesta cívica sí da resultado, pero siguen actuando los paramilitares. Sabíamos que iban a arremeter para recuperar un control que no tienen. Dispararon a nuestro pueblo porque no tienen el control”.



Guaidó ha querido hacer hincapié en la idea del desgobierno: “El usurpador ya no gobierna. No ha resuelto los problemas de agua, luz, salarios... y ya no lo va a hacer porque ya no tiene mando. Hay una alternativa que tiene palabra para resolver esos problemas. Nosotros”.

“Este régimen nos ha llevado al desastre de hoy porque se negó a dar democracia en 2016 cuando no acataron el resultado de la Asamblea Nacional, con una mayoría absoluta que no reconocieron”. Vamos a hacer política, pero ellos no. Ellos van a querer generar violencia para darnos miedo. La persecución no es nueva.