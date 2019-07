"Guapa": el tremendo corte de Manuel Burque ('El Intermedio') cuando le ha pedido un refresco a esta okupa

“A pesar de ser una mezcla de anarquistas, comunistas y hippies, yo me estoy llevando cosas en claro, me siento que me estoy empoderando. Te voy a decir: ‘Ponme una Cocacola, guapa, que me la tomo’”, ha afirmado Burque, desconocedor de lo que le iba a pasar a continuación.

Paula Ortega, portavoz de ‘La Ingobernable’, le ha respondido tajante: “El guapa... yo creo que mejor no. Porque en el momento en el que me dices guapa me estás clasificando. ¿Si fuera un tío se lo dirías? ¿Tú vas diciendo por ahí ‘oye, guapo’? ¿O no? No te veo cómodo”.

Burque, cortado, ha acertado a responder: “No... ¿entonces, cómo te pediría una Cocacola?”.