Cuando el Congreso se convirtió en una Comandancia y el Duque de Ahumada destronó al coronavirus

“Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil”, le ha espetado Pablo Casado a Pedro Sánchez, que ha preferido no entrar de lleno en este tema y ha acusado al líder del PP de solo hacer un concurso de “posados” con Isabel Díaz Ayuso y de parecer “lo mismo” que la extrema derecha de Vox. Con la vista siempre puesta en el 8-M: el ‘popular’ ha exigido responsabilidades por una intromisión en una investigación judicial ante “supuestos delitos” por celebrar esa concentración, en la que se puso en juego “la vida de miles de personas”.

En el centro de la bancada del Gobierno esperaba mientras su turno Grande-Marlaska, que ha tenido que escuchar la petición de la oposición en persona: dimisión. Los ‘populares’ arrancaban sus cuatro turnos contra él con Teresa Jiménez Becerril, quien le afeaba el pacto con Bildu y el cese de De los Cobos. Marlaska respiraba y sacaba a colación que el PP siempre le pone portavoces con los que comparte muchas cosas, como esta diputada y Mari Mar Blanco, para que no entre en un duro cuerpo a cuerpo. En nombre de su hermano, la parlamentaria del PP decía que no iba a permitir que se destruya la Guardia Civil. Con otro argumento repetido por los tres partidos: la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil aprobada este martes por el Consejo de Ministros se ha hecho para buscar el “silencio” de estos cuerpos.

“¿Es usted consciente de lo que acaba decir? ¿Está llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?”, le ha recriminado Iglesias, que le ha afeado que se riese durante un día de luto. Desde el Gobierno se ha defendido a lo largo de esta hora y media de sesión que el PP se ha subido “al monte” como Vox. “Quizás se están colocando ustedes en una posición enormemente peligrosa no sólo para su futuro sino para la democracia española”, ha rematado el también líder de Unidas Podemos.

Marlaska ha desplegado a lo largo de sus respuestas una defensa de que no conocía el informe solicitado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel a la Guardia Civil, que no ha habido ninguna injerencia en el proceso judicial, como ha demostrado durante su carrera como magistrado, y que solo se debe a un cambio de nombres por confianza: “Remodelación de equipo”. Por ello, ha pedido que no se instrumentalice por parte de estos partidos a la Guardia Civil y ha defendido a capa y espada a sus colaboradores más cercanos: el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Para el PP, todo es una “venganza” y se ha “puesto el ventilador en marcha”. El ministro entiende que ya se ha juzgado el 8-M por parte de los diputados de la oposición, algo que no debería permitirse ningún parlamentario. Más dardos populares: Los guardias civiles “están humillados”.

“Ha traicionado todos los principios, si alguna vez los tuvo”, subía la apuesta Macarena Olona (Vox) después de los populares. No sólo eso: anuncio de querella contra Pérez y Gámez. “Usted va a caer por sus subordinados”, amenzaba acto seguido la representante de la ultraderecha. “Falsedades, descalificaciones, profundo odio”, se defendía el ministro en la réplica. “Se cree que la Policía es tonta”, añadía Edmundo Bal desde Cs, que hasta se ponía de ejemplo de cómo fue cesado en la Abogacía del Estado antes de dar el salto a la política ‘naranja’. Minutos de mucha tensión... y la bancada socialista se ha levantado para aplaudir al ministro como reconocimiento.

¿Quién iba a decir que en 24 horas el Duque de Ahumada ganaría al coronavirus en una sesión de control?