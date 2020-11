Cientos de manifestantes toman el Congreso de Guatemala y le prenden fuego

Esta marcha ha tenido lugar después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propusiera este viernes al presidente del país que ambos renuncien a sus cargos “por el bien del país” porque “las cosas no están bien” en el Gobierno

Castillo ha admitido que tiene “poca comunicación” con el presidente y ha explicado que no comparte muchas decisiones adoptadas por el Gobierno, que, ha añadido, no se le consultan, por lo que considera que ambos no están cumpliendo con la función para la que fueron elegidos.