Guerra 'alaba' la capacidad de Sánchez para "dormir por la noche" con Iglesias en el Gobierno: "Yo sigo sin poder"

Guerra, que de este modo ha aludido a las palabras del propio Sánchez quien, en una entrevista en laSexta, afirmó que con Iglesias en el Ejecutivo “no podría dormir por las noches” , ha asegurado que él sigue sin pegar ojo: “Soy tan disciplinado que sigo manteniendo la tesis del secretario general de mi partido de que no puede dormir por la noche pensando en que Iglesias está en el Gobierno”, ha afirmado el exvicepresidente.

El que fuera ‘número dos’ del exjefe del Ejecutivo Felipe González ha ‘alabado’ la capacidad de Sánchez para dejar de lado su inquietud por tener a iglesias en su Consejo de Ministros, algo de lo que él no ha sido capaz: “El secretario general de mi partido estaba inquieto, ya no. Ya sé que a otros se les ha pasado esto. Tendrán un mecanismo para rebobinar las posiciones, pero a mi me sigue inquietando”, ha asegurado.