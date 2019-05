Trump eleva la tensión comercial con China al subir los aranceles al 25%

El presidente estadounidense, Donald Trump, recrudeció hoy su guerra comercial con China al subir al 25% los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares, y amenazó con extenderlos al resto de los productos que Estados Unidos compra al gigante asiático.



A las 00:01 del viernes en la costa este de EEUU (seis horas más en la España peninsular) entró en vigor el aumento en los aranceles a más de 5.000 productos chinos que Trump había anunciado cinco días antes, y que China no logró impedir durante una negociación a contrarreloj el jueves en Washington.



Hasta ahora, esos productos chinos estaban sometidos a un gravamen menor, del 10%, y el cambio implica que ahora casi la mitad de las importaciones chinas están sujetas a los aranceles del 25%, que ya afectaban desde el año pasado a otros 50.000 millones de dólares en bienes del gigante asiático.



China lamentó “profundamente” la decisión de Estados Unidos y anunció que tendrá que adoptar “las contramedidas necesarias”, aunque también mostró su disposición a seguir negociando con Washington, en un comunicado de su Ministerio de Comercio.



El encargado de comercio exterior de EEUU, Robert Lighthizer, tiene previsto reunirse hoy de nuevo con el jefe negociador de China, el viceprimer ministro Liu He, que este jueves no consiguió cambiar los planes estadounidenses durante una cena de trabajo.



La abrupta decisión de Trump de aumentar los gravámenes a China -un plan que tenía sobre la mesa desde el año pasado pero que decidió congelar en diciembre para iniciar una negociación con Pekín- provocó esta semana pérdidas en los mercados bursátiles de todo el mundo.

Así se torcieron las cosas

A finales de abril, muchos observadores pronosticaban una pronta reunión entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, para cerrar un acuerdo comercial después de cinco meses de negociaciones.



Pero esas conversaciones se complicaron el pasado fin de semana, cuando Pekín dijo que no tenía intención de detallar las leyes que planeaba cambiar para implementar el acuerdo comercial, algo que la Casa Blanca consideró inaceptable, según fuentes estadounidenses citadas por el diario The Wall Street Journal.



Ese bache motivó los tuits de Trump el domingo, en los que anunció que la carga arancelaria aumentaría hoy. “Estábamos llegando muy cerca de un acuerdo y entonces empezaron a renegociar el acuerdo. No vamos a aceptar eso”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas este jueves en la Casa Blanca.